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Разрушенный штаб Черноморского флота. Фото: соцсети
Поражение штаба Черноморского флота в Севастополе подтвердили в ВСУhttps://racurs.ua/n187538-porajenie-shtaba-chernomorskogo-flota-v-sevastopole-podtverdili-v-vsu.htmlРакурс
Ракетний удар по штабу командування Чорноморського флоту рф в окупованому Севастополі було завдано українською армією.
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У Силах оборони вже офіційно підтвердили ураження ворожого штабу в тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться у повідомленні, яке поширив Telegram-канал СтратКом ЗСУ.
22 вересня близько 12.00 Сили оборони України завдали успішного удару по штабу командування Чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Севастополі, — йдеться у повідомленні.
Тим часом сама будівля ураженого штабу продовжує горіти.
Також у мережі з’явилося відео атаки на штаб російського Чорноморського флоту. Кадри зняв іноземний блогер Джонні Міллер, який постійно просуває російські наративи.
Нагадаємо, 22 вересня в окупованому Криму пролунало багато вибухів. Доволі гучно було в Севастополі, там було уражено штаб Чорноморського флоту росії. Загарбники заявляли про «успішну» роботу ППО та занадто малі втрати — нібито одного загиблого та шістьох поранених.
Також місцеві пабліки повідомляли, що вибухи та пожежі фіксувалися і в інших районах окупованого півострова у Сімферопольському районі, в районах Первомайського та Красногвардійського. А в Бахчисарайському районі було влучання по військовій частині та ремонтній базі російських військових вантажівок. Крім того, щось горіло на аеродромі у Новофедорівці біля злітної смуги.
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