Последствия пожара в приюте для животных в Киеве, фото: Полиция Киева

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У Києві вчора, 23 вересня, близько 23.00 сталася пожежа у притулку для тварин, облаштованому у Голосіївському районі столиці.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За вказаною адресою волонтери самостійно звели притулок для котів. Місцеві жителі опікувались тваринами та наглядали за ними. Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку, — вказано в повідомленні.

Розпочате розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу — умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу — жорстоке поводження з тваринами.

Правоохоронці наразі з’ясовують усі обставини події та проводять слідчі дії.