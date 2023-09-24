Анджей Дуда заявил о создании транзитных коридоров. Фото: Польське радіо

https://racurs.ua/n187602-polsha-sozdala-tranzitnye-koridory-dlya-eksporta-zerna-iz-ukrainy-duda.html

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Польський уряд створив транзитні коридори для експорту українського зерна до країн, які його потребують.

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Вже підготовленні спеціальні транзитні коридори, завдяки яким зерно з України, можна транспортувати через Польщу і далі відправляти, «куди воно дійсно потрібно». При цьому транзитний експорт досі відбувається. Про це 24 вересня заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає PAP.

При цьому польський лідер вважає правильним запровадження ембарго на українське зерно. За його словами, Варшава пішла на такі радикальні кроки, аби підтримати своїх аграріїв, захистити ринок Польщі та сільське господарство. Дуда зазначив, що зерно з України «не дійшло до тих країн, які його потребували», але осіло на польському ринку, тим самим обваливши ціни місцевої продукції.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія оголосила, що ЄС не продовжуватиме тимчасові обмеження щодо зерна з України. Після цього Польща, Угорщина та Словаччина заявили про рішення одноосібно блокувати імпорт української агропродукції та припинили участь у Координаційній платформі, яка була створена під егідою ЄК для розв’язання цього питання.

Натомість Україна подала вимоги про проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною в межах СОТ й пригрозила обмежити імпорт із Польщі й Угорщини, якщо ці країни не скасують ембарго на зерно. Варшава у відповідь пообіцяла накласти ембарго на інші агропродукти з України.

Згодом міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що Польща готова до переговорів щодо українського зерна.

Джерело: РАР