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Ракурс
Мигранты пытались прорвать белорусско-польскую границу. Фото:

Группы нелегальных мигрантов из беларуси штурмовали польскую границу (ВИДЕО)

24 сен 2023, 19:48
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Чергова спроба прориву нелегальними мігрантами білорусько-польського кордону відбулася на вихідних.


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Нелегальні мігранти штурмували державний кордон Польщі, намагаючись дестабілізувати ситуацію в країні. Прикордонна служба Польщі вважає, що розробкою цієї операції займалася не лише білорусь, але й російська федерація. Про це 22 вересня Міністерство оборони Польщі повідомило у соцмережах.

Напади на польський кордон, здійснені Білоруссю, мали на меті дестабілізувати ситуацію в Польщі та загрожувати безпеці поляків. Завдяки посиленій присутності Війська Польського на кордоні план рф та білорусі провалився, — йдеться у повідомленні.

Відомство також опублікувало відео моментів штурму. На кадрах видно, як десятки мігрантів у балаклавах та масках намагаються зламати паркан на кордоні. Їм протистоять польські силовики.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що Польща видворила низку громадян України, бо вони нелегально переправляли до Європи мігрантів. Видворення відбувалося на підставі угоди між Польщею й Україною, однак воно не стосувалося українців призовного віку, які виїхали з Батьківщини незаконно.

Источник: Ракурс


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