Мігранти намагалися прорвати білорусько-польський кордон. Фото:

https://racurs.ua/ua/n187607-grupy-nelegalnyh-migrantiv-z-bilorusi-shturmuvaly-polskyy-kordon-video.html

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Чергова спроба прориву нелегальними мігрантами білорусько-польського кордону відбулася на вихідних.

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Нелегальні мігранти штурмували державний кордон Польщі, намагаючись дестабілізувати ситуацію в країні. Прикордонна служба Польщі вважає, що розробкою цієї операції займалася не лише білорусь, але й російська федерація. Про це 22 вересня Міністерство оборони Польщі повідомило у соцмережах.

Напади на польський кордон, здійснені Білоруссю, мали на меті дестабілізувати ситуацію в Польщі та загрожувати безпеці поляків. Завдяки посиленій присутності Війська Польського на кордоні план рф та білорусі провалився, — йдеться у повідомленні.

Відомство також опублікувало відео моментів штурму. На кадрах видно, як десятки мігрантів у балаклавах та масках намагаються зламати паркан на кордоні. Їм протистоять польські силовики.

Ataki na polską granicę, prowadzone ze strony Białorusi, miały zdestabilizować sytuację w Polsce ��oraz zagrozić bezpieczeństwu Polaków. Dzięki wzmocnieniu obecności #WojskoPolskie na granicy plan Rosji i Białorusi się nie powiódł. pic.twitter.com/EoHDN0Px5F — Ministerstwo Obrony Narodowej �� (@MON_GOV_PL) September 24, 2023

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що Польща видворила низку громадян України, бо вони нелегально переправляли до Європи мігрантів. Видворення відбувалося на підставі угоди між Польщею й Україною, однак воно не стосувалося українців призовного віку, які виїхали з Батьківщини незаконно.