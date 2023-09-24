ВСУ впервые уничтожили российскую МТ-ЛБ с корабельной системой «Огонь»

МТ-ЛБ с корабельной системой «Огонь». Фото: соцсети

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Російська армія в Україна продовжує втрачати свою рідкісну, а часом і унікальну техніку.

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Зокрема, поблизу селища Козачі Лагері в Херсонській області вперше за час повномасштабної війни була знищена російська МТ-ЛБ з пусковими установками радянського вогнеметно-запалювального корабельного комплексу А-22 «Вогонь». Відповідні фото оприлюднили в соціальних мережах.

Зазначається, що МТ-ЛБ ворога вивести з ладу міг FPV-дрон або дрон з можливістю скидання боєприпасів. На фото видно обгорілий корпус машини, що може свідчити про ураження.

У росіян такі РСЗВ з’явилися на озброєнні в червні 2023 року. А-22 «Вогонь» — це вогнеметно-запалювальний корабельний комплекс калібру 140 мм, що призначений для озброєння десантних суден на повітряній подушці. Максимальна дальність стрільби цієї становить понад 9 км, вона призначена для ураження легкоброньованої техніки та піхоти.

Журналіст Юрій Бутусов у Telegram зазначив, що професійно спрацювали бійці Зведеного загону груп БПЛА генерала Марченка.

Нагадаємо, українські військові виявили на полі бою замасковану російську 152-мм гармату 2А36 «Гіацинт-Б» та знищили її. Момент утилізації військової техніки ворога вдалося зафіксувати на відео.