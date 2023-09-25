россия ночью ударила по Одессе двумя типами ракет. Фото:

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Одеська область була атакована ударними безпілотниками та двома типами ракет росіян.

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Вночі 25 вересня ворог обстрілював Одесу крилатими ракетами «Калібр», протикорабельними ракетами «Онікс» та атакував дронами-камікадзе «Шахед». На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Також у нежитловій висотці обласного центру спалахнула пожежа. Рятувальники її оперативно ліквідували. Крім того, зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

За словами Кіпера, в Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна жінка, яку травмувало уламками.

У Силах оборони півдня поінформували, що внаслідок атаки суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Загоряння вже ліквідували. А ракети «Онікс» зруйнували зерносховища.

Військові додали, що ворог вночі спрямував по Одещині 19 ударних дронів типу «Shahed-136/131», дві надзвукові ракети «Онікс» та 12 «Калібрів» зі складними траєкторіями руху різними областями.

Сили протиповітряної оборони знищили всі 19 «Шахедів» та 11 «Калібрів». Переважну кількість ракет збили над Одеською областю, а по одній — над Миколаївщиною і Кіровоградщиною.

Нагадаємо, в Силах оборони півдня заявляли, що російські загарбники почали частіше використовувати безпілотники для ударів по скупченнях цивільних в Херсонській області. Також ворог застосовує FPV-дрони й дрони, які можуть нести осколкові боєприпаси.