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Взрывы в Курске. Фото:
Взрывы в Курске прогремели второй день подряд — прилетело в здание МВДhttps://racurs.ua/n187614-vzryvy-v-kurske-progremeli-vtoroy-den-podryad-priletelo-v-zdanie-mvd.htmlРакурс
Російський Курськ вночі 25 вересня був атакований безпілотниками.
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Місцева диктатура стверджує, що «два українські дрони» нібито були збиті, однак є руйнування. У Центральному окрузі міста є пошкодження кількох приватних домоволодінь та даху адміністративної будівлі. Також вибиті шибки у багатоквартирному будинку. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.
За його словами, ще один БПЛА впав у Курському районі, там були вибиті шибки в приватному будинку.
Видання «Бабель» із посилання на джерело в Головному управлінні розвідки повідомило про влучання в будівлю російського МВС в Курську.
Нагадаємо, 24 вересня один із українських безпілотників влучив у будівлю ФСБ в центрі російського Курська, а другий — у нафтопереробний завод у цьому ж місті. Цю операцію провела українська воєнна розвідка.
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