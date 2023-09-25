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Взрыв на аэродроме в Курске уничтожил руководство 14-го авиаполка. Карта
БПЛА атаковал штаб с офицерами на аэродроме в Курске, много погибшихhttps://racurs.ua/n187622-bpla-atakoval-shtab-s-oficerami-na-aerodrome-v-kurske-mnogo-pogibshih.htmlРакурс
Аеродром «Халіно» в російському Курську 24 вересня атакував безпілотник.
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На цьому летовищі базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк ім. Жданова, на озброєнні якого є літаки Су-30СМ. БПЛА вдарив по приміщенню, де перебувало керівництво полку. Внаслідок «прильоту» є загиблі та поранені офіцери рф. Про це повідомив «Бабель» із посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки.
Таким чином загинули або дістали поранення командир 14-го авіаполку, один із його заступників, група офіцерів-авіаторів, представник військової контррозвідки ФСБ та працівники аеродрому.
Зараз українські розвідники уточнюють дані щодо стану окупантів.
Нагадаємо, другий день гучно в російському Курську. Вчора, 24 вересня, українські безпілотники влучили в будівлю ФСБ в центрі міста та нафтопереробний завод. А сьогодні дрон атакував будівлю МВС.
Джерело: Бабель
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