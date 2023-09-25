37-летний пророссийски настроенный запорожец приговорен к пожизненному заключению, фото: СБУ

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Довічний термін ув’язнення отримав агент фсб, який коригував ракетні удари рф по військовій та критичній інфраструктурі Запоріжжя.

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Контррозвідники СБУ затримали 37-річного проросійськи налаштованого запоріжанина під час спецоперації на прифронтовій території регіону у листопаді 2022 року. Про це повідомляють прес-служби СБУ та Запорізької обласної прокуратури.

За даними слідства, зловмисником виявився працівник місцевого оборонного підприємства, який:

шляхом СМС та відеоповідомлень у закритому Telegram-каналі поширював відомості про координати окремих підрозділів ЗСУ та види, кількість військової техніки та напрямки її переміщення;

наводив російські ракети на виробничі цехи заводу;

скоригував серію повітряних атак агресора на об'єкти енергетичного комплексу області;

після ворожих ударів виходив на місцевість для фіксації наслідків «прильотів» та передачі окупантам відповідного «звіту».

Зокрема, зловмисник, ставши очевидцем ремонту української військової техніки на одному із запорізьких оборонних підприємств, передав окупантам відповідні відомості.

За інформацією слідства, він був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення рф. Передачу розвідданих загарбникам здійснював у вигляді електронних координат та фото українських об'єктів з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуків за місцем проживання зрадника вилучено мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).