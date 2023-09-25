В Украине впервые отопительный сезон пройдет за счет собственного газа — «Нефтегаз»https://racurs.ua/n187630-v-ukraine-vpervye-otopitelnyy-sezon-proydet-za-schet-sobstvennogo-gaza-neftegaz.htmlРакурс
Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку
Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов, повідомляє прес-служба держкомпанії.
Ми збільшуємо газ власного видобутку, ці показники зростають. У 2023 році «Нафтогаз» зробив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд у наступному році, — наголосив Чернишов. — Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість.
Він також висловив переконання, що опалювальний сезон Україна пройде без потрясінь не лише в питанні забезпеченням газу, а й незмінності його вартості для населення.
Ми абсолютно впевнено дивимось в зиму, яка очікується. Газу в нас достатньо, тарифи стабільні, — зазначив Чернишов. — Відтак прошу усіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи і поставитись відповідально до цього типу енергії. Бо це — український видобуток, наше з вами спільне досягнення.