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Ракурс
В Украине приближается отопительный сезон

В Украине впервые отопительный сезон пройдет за счет собственного газа — «Нефтегаз»

25 сен 2023, 17:26
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Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку


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Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов, повідомляє прес-служба держкомпанії.

Ми збільшуємо газ власного видобутку, ці показники зростають. У 2023 році «Нафтогаз» зробив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд у наступному році, — наголосив Чернишов. — Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість.

Він також висловив переконання, що опалювальний сезон Україна пройде без потрясінь не лише в питанні забезпеченням газу, а й незмінності його вартості для населення.

Ми абсолютно впевнено дивимось в зиму, яка очікується. Газу в нас достатньо, тарифи стабільні, — зазначив Чернишов. — Відтак прошу усіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи і поставитись відповідально до цього типу енергії. Бо це — український видобуток, наше з вами спільне досягнення.

Источник: Ракурс


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