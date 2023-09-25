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Ракурс
В Україні наближається опалювальний сезон

В Україні вперше опалювальний сезон пройде за рахунок власного газу — «Нафтогаз»

25 вер 2023, 17:26
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Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку


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Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов, повідомляє прес-служба держкомпанії.

Ми збільшуємо газ власного видобутку, ці показники зростають. У 2023 році «Нафтогаз» зробив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд у наступному році, — наголосив Чернишов. — Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість.

Він також висловив переконання, що опалювальний сезон Україна пройде без потрясінь не лише в питанні забезпеченням газу, а й незмінності його вартості для населення.

Ми абсолютно впевнено дивимось в зиму, яка очікується. Газу в нас достатньо, тарифи стабільні, — зазначив Чернишов. — Відтак прошу усіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи і поставитись відповідально до цього типу енергії. Бо це — український видобуток, наше з вами спільне досягнення.

Джерело: Ракурс


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