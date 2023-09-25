46 курсантів одеського ліцею потрапили до лікарні через харчове отруєння

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В Одесі сталося масове харчове отруєння, фото: «Клиника Ванеска»
46 курсантів одеського ліцею потрапили до лікарні через харчове отруєнняhttps://racurs.ua/ua/n187629-46-kursantiv-odeskogo-liceu-potrapyly-do-likarni-cherez-harchove-otruiennya.htmlРакурс
В Одесі вночі 25 вересня 46 курсантів Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного потрапили в лікарню із симптомами отруєння та харчової токсикоінфекції.
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Про це повідомляє видання «Думска».
Зазначається, що усі госпіталізовані — неповнолітні. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу (порушення санітарних правил і норм для запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).
У навчальному закладі проводять перевірку. Точна кількість постраждалих уточнюється.
Джерело: «Думская»
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