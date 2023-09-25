За тиждень знищено шість батальйонів рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n187628-rashysty-za-tyjden-vtratyly-mayje-shist-batalyoniv-infografika.html

Ракурс

Сили оборони України за минулий тиждень — з 18 по 24 вересня — знищили 2 тис. 810 рашистів, що умовно складає близько шести батальйонів (в одному батальйоні приблизно 500 осіб).

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Про це повідомляється у Telegram-каналі «Мілітарі Медіа Центру» у сфері оборони України.

Також ворог за цей період втратив: