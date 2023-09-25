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Ракурс
За тиждень знищено шість батальйонів рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

Рашисти за тиждень втратили майже шість батальйонів (ІНФОГРАФІКА)

25 вер 2023, 16:30
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Сили оборони України за минулий тиждень — з 18 по 24 вересня — знищили 2 тис. 810 рашистів, що умовно складає близько шести батальйонів (в одному батальйоні приблизно 500 осіб).


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Про це повідомляється у Telegram-каналі «Мілітарі Медіа Центру» у сфері оборони України.

Також ворог за цей період втратив:

  • 39 танків (що умовно становить один танковий батальйон);
  • 76 бойових броньованих машин (умовно два мотострілецьких батальйони);
  • 198 артилерійських установок (умовно 11 артилерійських дивізіонів);
  • 39 ракет.

Джерело: Ракурс


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