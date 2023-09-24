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Ракурс
Російські загарбники тікають з позицій, скріншот відео

Рашисти в паніці кинули позиції, попри погрози командира (ВІДЕО)

24 вер 2023, 13:33
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Російські загарбники через злагоджені дії українських військових із 32-ї окремої механізованої бригади кинули свої позиції.


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Відповідне відео сьогодні, 24 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Відео супроводжується записом аудіоперехоплення, котре зафіксувало, як один із російських командирів погрожує вказаним солдатам «прокуратурою» за «воєнний злочин — залишені рубежі оборони взводу».

Загарбники вирішили що краще отримати від командира, ніж від наших бійців, — наголошується в описі відео.

Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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