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Російські загарбники тікають з позицій, скріншот відео
Рашисти в паніці кинули позиції, попри погрози командира (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187594-rashysty-v-panici-kynuly-pozyciyi-popry-pogrozy-komandyra-video.htmlРакурс
Російські загарбники через злагоджені дії українських військових із 32-ї окремої механізованої бригади кинули свої позиції.
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Відповідне відео сьогодні, 24 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Відео супроводжується записом аудіоперехоплення, котре зафіксувало, як один із російських командирів погрожує вказаним солдатам «прокуратурою» за «воєнний злочин — залишені рубежі оборони взводу».
Загарбники вирішили що краще отримати від командира, ніж від наших бійців, — наголошується в описі відео.
Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.
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