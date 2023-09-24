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Российские захватчики сбегают с позиций, скриншот видео
Рашисты в панике бросили позиции, несмотря на угрозы командира (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187594-rashisty-v-panike-brosili-pozicii-nesmotrya-na-ugrozy-komandira-video.htmlРакурс
Російські загарбники через злагоджені дії українських військових із 32-ї окремої механізованої бригади кинули свої позиції.
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Відповідне відео сьогодні, 24 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Відео супроводжується записом аудіоперехоплення, котре зафіксувало, як один із російських командирів погрожує вказаним солдатам «прокуратурою» за «воєнний злочин — залишені рубежі оборони взводу».
Загарбники вирішили що краще отримати від командира, ніж від наших бійців, — наголошується в описі відео.
Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.
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