ВАКС удвічі зменшив заставу для екс-очільника «Нафтогазу» Коболєва

Андрій Коболєв, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n187627-vaks-udvichi-zmenshyv-zastavu-dlya-eks-ochilnyka-naftogazu-kobolieva.html

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Вищий антикорупційний суд у понад двічі зменшив розмір застави колишньому голові правління «Нафтогазу» Андрію Коболєву.

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Про це сьогодні, 25 вересня, повідомляє прес-служба юридичної компанії «Міллер».

Зазначається, що сьогодні відбулося чергове засідання, в межах якого суд частково задовольнив клопотання сторони захисту щодо зміни запобіжного заходу з застави на особисте зобов’язання:

суд зменшив розмір застави — з 229 млн грн до 107 млн грн, які вже було сплачено;

Коболєв отримав можливість вільно пересуватися всією Україною — до розгляду справи його переміщення були обмежені Києвом та областю;

знято вимогу використання електронного браслета.

Серед обмежень, які лишаються — заборона на виїзд за кордон, здача паспорта, прибуття за вимогою детектива/прокурора/слідчого чи суду в межах провадження та утримання від спілкування з членами Наглядової ради та дотичними до справи працівниками Нафтогазу, — вказано в повідомленні.

Коболєву 19 січня оголосили підозру. За версією слідства, він у незаконний спосіб забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн. Йому було визначено заставу в розмірі 229 млн грн з обовʼязками, проте вчасно зібрати відповідну суму Коболєв не зміг.