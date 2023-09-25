Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Андрій Коболєв, фото: «Новинарня»

ВАКС удвічі зменшив заставу для екс-очільника «Нафтогазу» Коболєва

25 вер 2023, 15:49
999

Вищий антикорупційний суд у понад двічі зменшив розмір застави колишньому голові правління «Нафтогазу» Андрію Коболєву.


.

Про це сьогодні, 25 вересня, повідомляє прес-служба юридичної компанії «Міллер».

Зазначається, що сьогодні відбулося чергове засідання, в межах якого суд частково задовольнив клопотання сторони захисту щодо зміни запобіжного заходу з застави на особисте зобов’язання:

  • суд зменшив розмір застави — з 229 млн грн до 107 млн грн, які вже було сплачено;
  • Коболєв отримав можливість вільно пересуватися всією Україною — до розгляду справи його переміщення були обмежені Києвом та областю;
  • знято вимогу використання електронного браслета.

Серед обмежень, які лишаються — заборона на виїзд за кордон, здача паспорта, прибуття за вимогою детектива/прокурора/слідчого чи суду в межах провадження та утримання від спілкування з членами Наглядової ради та дотичними до справи працівниками Нафтогазу, — вказано в повідомленні.

Коболєву 19 січня оголосили підозру. За версією слідства, він у незаконний спосіб забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн. Йому було визначено заставу в розмірі 229 млн грн з обовʼязками, проте вчасно зібрати відповідну суму Коболєв не зміг.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів