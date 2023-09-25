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Рашисты за неделю потеряли почти шесть батальонов (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n187628-rashisty-za-nedelu-poteryali-pochti-shest-batalonov-infografika.htmlРакурс
Сили оборони України за минулий тиждень — з 18 по 24 вересня — знищили 2 тис. 810 рашистів, що умовно складає близько шести батальйонів (в одному батальйоні приблизно 500 осіб).
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Про це повідомляється у Telegram-каналі «Мілітарі Медіа Центру» у сфері оборони України.
Також ворог за цей період втратив:
- 39 танків (що умовно становить один танковий батальйон);
- 76 бойових броньованих машин (умовно два мотострілецьких батальйони);
- 198 артилерійських установок (умовно 11 артилерійських дивізіонів);
- 39 ракет.
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