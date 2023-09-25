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Ракурс
В Одессе произошло массовое пищевое отравление, фото: «Клиника Ванеска»

46 курсантов одесского лицея попали в больницу из-за пищевого отравления

25 сен 2023, 16:50
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В Одесі вночі 25 вересня 46 курсантів Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного потрапили в лікарню із симптомами отруєння та харчової токсикоінфекції.


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Про це повідомляє видання «Думска».

Зазначається, що усі госпіталізовані — неповнолітні. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу (порушення санітарних правил і норм для запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

У навчальному закладі проводять перевірку. Точна кількість постраждалих уточнюється.

Джерело: «Думская»

Источник: Ракурс


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