46 курсантов одесского лицея попали в больницу из-за пищевого отравления

В Одессе произошло массовое пищевое отравление, фото: «Клиника Ванеска»

https://racurs.ua/n187629-46-kursantov-odesskogo-liceya-popali-v-bolnicu-iz-za-pischevogo-otravleniya.html

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В Одесі вночі 25 вересня 46 курсантів Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного потрапили в лікарню із симптомами отруєння та харчової токсикоінфекції.

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Про це повідомляє видання «Думска».

Зазначається, що усі госпіталізовані — неповнолітні. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу (порушення санітарних правил і норм для запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

У навчальному закладі проводять перевірку. Точна кількість постраждалих уточнюється.

Джерело: «Думская»