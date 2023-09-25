Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтоженный российский трансформатор, фото: «Маріуполь.Спротив»

В Мариуполе партизаны оставили без света военную базу рашистов (ФОТО)

25 сен 2023, 18:59
999

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області Спротив знешкодив трансформаторні установки в районі між 23-м мікрорайоном та селом Старий Крим, які забезпечували базу окупантів електрикою.


.

Про це сьогодні, 25 вересня, повідомляється у Telegram-каналі «Маріуполь.Спротив».

Тепер ціла база без світла. Прямо горе якесь. Мабуть хтось підпалив, не інакше, — вказано в повідомленні.

Знищений російський трансформатор, фото: «Маріуполь.Спротив»

Також у соцмережах з’явилося відео, котре показує стовп диму чорного кольору, котрий піднімається в районі бази окупантів біля Старого Криму.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров