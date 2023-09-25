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Уничтоженный российский трансформатор, фото: «Маріуполь.Спротив»
В Мариуполе партизаны оставили без света военную базу рашистов (ФОТО)https://racurs.ua/n187633-v-mariupole-partizany-ostavili-bez-sveta-voennuu-bazu-rashistov-foto.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області Спротив знешкодив трансформаторні установки в районі між 23-м мікрорайоном та селом Старий Крим, які забезпечували базу окупантів електрикою.
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Про це сьогодні, 25 вересня, повідомляється у Telegram-каналі «Маріуполь.Спротив».
Тепер ціла база без світла. Прямо горе якесь. Мабуть хтось підпалив, не інакше, — вказано в повідомленні.
Також у соцмережах з’явилося відео, котре показує стовп диму чорного кольору, котрий піднімається в районі бази окупантів біля Старого Криму.
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