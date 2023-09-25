Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищений російський трансформатор, фото: «Маріуполь.Спротив»

У Маріуполі партизани залишили без світла військову базу рашистів (ФОТО)

25 вер 2023, 18:59
999

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області Спротив знешкодив трансформаторні установки в районі між 23-м мікрорайоном та селом Старий Крим, які забезпечували базу окупантів електрикою.


.

Про це сьогодні, 25 вересня, повідомляється у Telegram-каналі «Маріуполь.Спротив».

Тепер ціла база без світла. Прямо горе якесь. Мабуть хтось підпалив, не інакше, — вказано в повідомленні.

Знищений російський трансформатор, фото: «Маріуполь.Спротив»

Також у соцмережах з’явилося відео, котре показує стовп диму чорного кольору, котрий піднімається в районі бази окупантів біля Старого Криму.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів