Ігор Коломойський, фото: «Ґрати»

https://racurs.ua/ua/n187632-zapobijnyy-zahid-kolomoyskomu-sud-zalyshyv-bez-zmin.html

Ракурс

Київський апеляційний суд сьогодні, 25 вересня, розглянув апеляцію та залишив без змін рішення про обрання бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 3,89 млрд грн.

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Про це повідомляє видання «Суспільне».

Сторона захисту просила суд скасувати арешт з альтернативою застави. Також на засідання прийшли телеведучі каналу «1+1» Наталія Мосейчук, Алла Мазур і Юрій Горбунов та колишній міністр культури Олександр Ткаченко, щоб взяти Коломойського на поруки.

Зазначається, що Мосейчук рішення взяти Коломойського на поруки назвала «історією про гуманність» і наголосила, що воно було колективним.

Я прийшла сюди щоб взяти на поруки, я переконана, що не здійснить кроків, не буде імітувати хвороби, у вас під судом палити шини, він витримає все. Я пишаюсь що працюю на «1+1» і він інвестор каналу, — додала вона.

Ткаченко заявив, що Коломойський «зробив внесок у вільні медіа в Україні».

Він не буде протидіяти слідству, я знаю де він живе, місце перебування, готовий взяти на поруки, — запевнив екс-міністр.

Горбунов зазначив, що знає Коломойського «багато років».

Знаю його відношення до родини, цінності, патріотизм. Ми знаємо, що діти, дружина, сестра і він нікуди не дінеться, — стверджував актор.

У можливості взяти Коломойського на поруки їм було відмовлено.

Своєю чергою Коломойський розповів, що нікого не звинувачує. Також він поінформував, що його судять не як громадянина України, оскільки «нібито забрали громадянство», але український паспорт він «нікому не віддавав».

Джерело: «Суспільне»