СБУ описала схеми Коломойського і підтвердила третю підозру олігарху

https://racurs.ua/ua/n187274-sbu-opysala-shemy-kolomoyskogo-i-pidtverdyla-tretu-pidozru-oligarhu.html

Ракурс

СБУ оголосила нову підозру Ігорю Коломойському.

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За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

Для цього «створив злочинне угруповання» зі співробітників банку, в якому був засновником та акціонером.

Коломойському повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

Щоб заволодіти 5,8 млрд грн фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

За версією слідства, така «схема» загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США.

Потім ці фейкові «внески» були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Наразі досудове розслідування триває.

Історія питання

НАБУ та САП 8 вересня наклали арешт на активи Коломойського на 48 годин. Правоохоронці повідомляли, що йдеться про частки у компаніях вартістю понад 3 млрд грн, майже тисячу об'єктів нерухомого майна та понад 1 тис. 600 автомобілів та суден.

Арешт наклали для забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні. Йдеться про справу, у якій Коломойського та ще п’ятьох фігурантів підозрюють у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів «ПриватБанку».