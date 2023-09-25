В ООН признали факты пыток рашистами украинских пленных, фото: Novate

https://racurs.ua/n187635-rossiyskie-voennye-zamuchili-do-smerti-nekotoryh-ukrainskih-jertv-oon.html

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Російські окупанти катували українців настільки жорстоко, що деякі з їхніх жертв померли.

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Про це заявив очільник Комісії з розслідування воєнних злочинів та інших зловживань, скоєних під час вторгнення рф в Україну Ерік Мьосе, повідомляє агентство Reuters.

У деяких випадках тортури застосовувалися з такою жорстокістю, що це спричиняло смерть жертви, — наголосив він.

Відповідаючи на брифінгу на запитання про кількість випадків катувань, що призвели до смерті, член комісії Пабло де Грейфф зазначив, що це неможливо встановити через обмежений доступ, але зауважив, що це «досить велика кількість, і … вони походять з дуже різних регіонів країни, як близько, так і далеко від лінії фронту».

У серпні та вересні комісія Мьосе відвідала частини України, які раніше були окуповані російськими військами, зокрема, Херсонську та Запорізьку області. Було встановлено, що тортури застосовуються переважно в місцях позбавлення волі, які перебувають під контролем російської влади, і головним чином до людей, яких звинувачують в тому, що вони є українськими інформаторами.

Комісія ООН раніше заявляла, що порушення, скоєні російськими силами в Україні, в тому числі застосування тортур, можуть становити злочини проти людяності.

Мьосе сказав, що спроби комісії зв’язатися з рф з цього питання залишилися без відповіді. Москві була надана можливість відповісти на звинувачення на слуханнях Ради ООН з прав людини, але жоден російський представник не з’явився.

Джерело: Reuters