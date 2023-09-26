В Севастополе и Джанкое прогремели взрывы – детали

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Ракурс

Місцеві мешканці тимчасово окупованого Криму у ніч на 26 вересня чули вибухи. Вибух спочатку почули мешканці тимчасово окупованого Джанкоя. Після нього нібито була дуже потужна вибухова хвиля.

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Окупаційна влада заявила про нібито збиття ракети біля військового аеродрому Бельбек у Севастополі. Про це повідомив так званий «губернатор» окупованого міста Михайло Развожаєв в Телеграм.

Незадовго до цього в Севастополі оголосили повітряну тривогу, через яку в місті припинив рух морський і наземний громадський транспорт. Окрім цього, майже на годину перекривали рух автотранспорту Кримським мостом.

У той же час, як пишуть у соцмережах, росіяни підняли практично всю авіацію з кримських аеродромів.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України атакували десантний корабель та підводний човен рф у Севастопольській бухті. Також ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту росіян. Тоді було ліквідовано командувача флоту рф.