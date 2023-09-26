Священник УПЦ МП держал схрон оружия в храме Херсона и торговал им

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Служба безпеки України викрила у Херсоні священника УПЦ МП, який торгував зброєю та боєприпасами.

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Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Викрито та повідомлено про підозру священнику однієї із місцевих церков УПЦ МП у придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу, — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний у вересні продав два зенітно-ракетні комплекси «Ігла», призначені для ураження повітряних цілей, а також три порохових заряди до ручного протитанкового гранатомета. За це він отримав 3 тис. дол.

Також правоохоронці встановили місцезнаходження ще двох схронів зі зброєю і боєприпасами. Вони розміщувалися у підвалі багатоповерхового житлового будинку та на земельній ділянці, що належить чоловіку. Серед виявленого — кулемет, автомат АК-74, порохові заряди, гранати, набої з магазинами різного калібру, штик-ножі.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 214 тис. грн.

Священник УПЦ МП підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишилися після втечі російських військ. Один зі схронів був розташований на території будівництва нового храму УПЦ МП у Херсоні.

Співробітники СБУ затримали його «на гарячому» — поетапно задокументувавши спробу продати два переносних зенітно-ракетних комплекси «Ігла» з комплектуючими. На додаток до цих ПЗРК священник пропонував придбати боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів РПГ-7. Вартість таких засобів ураження продавець у рясі оцінив в 115 тис. грн.

Священнику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Йому загрожує до семи років тюрми.