Ограничение на продажу алкоголя вводит Винницкая область

https://racurs.ua/n187661-ogranichenie-na-prodaju-alkogolya-vvodit-vinnickaya-oblast.html

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Обмеження на продаж алкоголю з 27 вересня діятимуть на території Вінницької області. Алкогольні напої можна буде придбати лише з 6.00 до 22.00.

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Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрацїі Сергій Борзов у Телеграм.

Підписав наказ про заборону продажу алкоголю з 22.00 до 6.00 на території Вінницької області. Наказ вступає в силу з 27 вересня 2023 року і діятиме до закінчення воєнного стану, — написав Борзов.

З його слів, згідно наказу, суб'єктам господарювання забороняється у визначений час продавати алкогольні напої та речовини, виготовлені на спиртовій основі.

При цьому цілодобово залишається заборона на продаж алкогольних напоїв громадянам під час несення служби у правоохоронних органах, Збройних силах України, Національної гвардії, Силах територіальної оборони, інших військових формуваннях та особам зі зброєю.