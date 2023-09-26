Украина возила дизель на оккупированную московитами ЗАЭС

https://racurs.ua/n187669-ukraina-vozila-dizel-na-okkupirovannuu-moskovitami-zaes.html

Ракурс

«Енергоатом» закуповував і доставляв на тимчасово окуповану росіянами Запорізьку АЕС дизельне пальне, щоб не сталася аварія.

.

Про це повідомив «Суспільному» міністр енергетики Герман Галущенко

Загалом доставили на ЗАЕС приблизно 500 тонн дизеля.

Україна, «Енергоатом» закуповували та через російські блокпости возили. Ми просили домовитися про коридор, щоб постачати туди, щоб, коли сім разів був блекаут, у нас не сталася аварія, — заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Очільник Міненерго назвав таку ситуацію «парадоксом».