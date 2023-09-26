УЕФА частично вернул россию в международные соревнования по футболу

https://racurs.ua/n187670-uefa-chastichno-vernul-rossiu-v-mejdunarodnye-sorevnovaniya-po-futbolu.html

Ракурс

УЄФА повернув російські команди віком до 17 років до офіційних міжнародних змагань.

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Їм дозволено змагатися на турнірах у нейтральному статусі — без прапора та гімну, також заборонено проводити ігри на території росії.

Раніше УЄФА та ФІФА відсторонили від змагань під своєю егідою усі збірні росії та клуби з цієї країни у 2022 році. Це рішення керівних органів стало результатом повномасштабного вторгнення московитів в Україну. Відтак, чоловіча збірна росії не взяла участь у відборі на ЧС-2022 та прийдешній чемпіонат Європи 2024 року. Натомість на клубному рівні представники цієї країни другий сезон поспіль залишаються поза єврокубками.

У сьогоднішньому рішенні УЄФА під час засідання виконкому у Варшаві зазначено, що «діти не повинні бути покарані за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих», а УЄФА твердо переконаний, що футбол ніколи не повинен відмовлятися від посилань миру та надії".

Особливо прикро те, що через конфлікт (так в УЄФА назвали безпричинну і неспровоковану війну рф проти України — «Ракурс») покоління неповнолітніх позбавлене права змагатися у міжнародному футболі. З цих причин Виконком УЄФА вирішив, що російські команди будуть знову допущені до своїх змагань протягом цього сезону. У зв’язку з цим Виконавчий комітет звернувся до адміністрації УЄФА з проханням запропонувати технічне рішення, яке б дозволило відновити російські команди U17 (як дівчат, так і хлопців), навіть якщо жеребкування вже відбулося. Усі матчі російських команд проводяться без прапора країни та гімну,

Водночас Виконавчий комітет знову засудив незаконну війну росії та підтвердив, що відсторонення від усіх інших команд росії (клубів і національних збірних) залишатиметься в силі до завершення конфлікту в Україні.

Президент УЄФА Александер Чеферін сказав, що «забороняючи дітям брати участь у наших змаганнях, ми не тільки не визнаємо та не підтримуємо фундаментальне право на їхній цілісний розвиток, але й прямо дискримінуємо їх».

В УЄФА сподіваються, що «надаючи можливість грати та змагатися з однолітками з усієї Європи, ми інвестуємо в те, що, як ми сподіваємося, стане більш яскравим і здібним майбутнім поколінням і кращим завтрашнім днем».