Германия введет проверки на границе с Польшей и Чехией

https://racurs.ua/n187675-germaniya-vvedet-proverki-na-granice-s-polshey-i-chehiey.html

Ракурс

На уряд Німеччини зростає тиск, щоб зупинити потік шукачів притулку.

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Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосить про тимчасові перевірки на кордонах Німеччини з Польщею та Чехією, щоб спробувати стримати наплив шукачів притулку, повідомив POLITICO німецький чиновник.

За словами чиновника, Фезер планує оголосити про «тимчасовий контроль на окремих пунктах пропуску» в середу. Перевірки, додав чиновник, почнуться «найближчими днями».

Німецькі лідери зазнали посиленого тиску, щоб зменшити потік шукачів притулку, які в’їжджають до країни, багато з яких зараз перетинають кордони Польщі та Чехії.

Приблизно 204 тис. осіб попросили притулку в Німеччині протягом перших восьми місяців 2023 року, що на 77% більше, ніж за аналогічний період минулого року.