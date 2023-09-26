Ракурсhttps://racurs.ua/
Германия введет проверки на границе с Польшей и Чехией
Германия введет проверки на границе с Польшей и Чехиейhttps://racurs.ua/n187675-germaniya-vvedet-proverki-na-granice-s-polshey-i-chehiey.htmlРакурс
На уряд Німеччини зростає тиск, щоб зупинити потік шукачів притулку.
.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосить про тимчасові перевірки на кордонах Німеччини з Польщею та Чехією, щоб спробувати стримати наплив шукачів притулку, повідомив POLITICO німецький чиновник.
За словами чиновника, Фезер планує оголосити про «тимчасовий контроль на окремих пунктах пропуску» в середу. Перевірки, додав чиновник, почнуться «найближчими днями».
Німецькі лідери зазнали посиленого тиску, щоб зменшити потік шукачів притулку, які в’їжджають до країни, багато з яких зараз перетинають кордони Польщі та Чехії.
Приблизно 204 тис. осіб попросили притулку в Німеччині протягом перших восьми місяців 2023 року, що на 77% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...