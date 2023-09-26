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В украинской военной разведке сообщили подробности удара беспилотников по аэродрому Халино в Курской области
В украинской военной разведке сообщили подробности удара беспилотников по аэродрому Халино в Курской областиhttps://racurs.ua/n187674-v-ukrainskoy-voennoy-razvedke-soobschili-podrobnosti-udara-bespilotnikov-po-aerodromu-halino.htmlРакурс
В українській військовій розвідці повідомили подробиці удару безпілотників по аеродрому Халіно в Курській області 24 вересня.
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У ГУР повідомили, що аеродром Халіно був атакований трьома БПЛА. Перший безпілотник завдав удару по резервуарах паливно-мастильних матеріалів, які використовуються для потреб 14-го авіаполку.
Далі група військовослужбовців і, ймовірно, командного складу полку попрямували до палаючого складу, щоб оцінити збитки та вжити заходів для ліквідації пожежі. У цей момент практично в те саме місце вдарив другий безпілотник. Цей удар спричинив більшість жертв серед особового складу авіаційного полку, зокрема й командування.
Через деякий час на території аеродрому було виявлено третій БПЛА. Він був приземлений засобами РЕБ і вибухнув під час падіння. Замість того, щоб викликати групу саперів на місце події, місцеві військовослужбовці вирішили самостійно провести огляд «знахідки». Коли вони наблизилися до дрона, той здетонував.
Нагадаємо, джерело «Бабеля» в ГУР повідомило, що 24 вересня на аеродромі «Халіно» в Курській області безпілотник атакував приміщення, де було керівництво 14 гвардійського винищувального авіаполку ім. Жданова.
Поранені або загинули:
- командир 14 авіаполку;
- один із його заступників;
- група офіцерів-авіаторів;
- представник військової контррозвідки ФСБ;
- працівники аеродрому.
Наразі розвідка уточнює дані щодо їхнього стану.
Це не перша атака на Халіно. У ніч на 27 серпня, 16 картонних БПЛА типу Sypaq PDSS (за іншою інформацією, невідома українська розробка), начинені вражаючими елементами з карбіду вольфраму, атакували аеродром. Тоді під удар потрапило чотири Су-30, один МІГ-29 та радар ППО.
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