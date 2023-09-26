В українській військовій розвідці повідомили подробиці удару безпілотників по аеродрому Халіно в Курській області

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В українській військовій розвідці повідомили подробиці удару безпілотників по аеродрому Халіно в Курській області 24 вересня.

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У ГУР повідомили, що аеродром Халіно був атакований трьома БПЛА. Перший безпілотник завдав удару по резервуарах паливно-мастильних матеріалів, які використовуються для потреб 14-го авіаполку.

Далі група військовослужбовців і, ймовірно, командного складу полку попрямували до палаючого складу, щоб оцінити збитки та вжити заходів для ліквідації пожежі. У цей момент практично в те саме місце вдарив другий безпілотник. Цей удар спричинив більшість жертв серед особового складу авіаційного полку, зокрема й командування.

Через деякий час на території аеродрому було виявлено третій БПЛА. Він був приземлений засобами РЕБ і вибухнув під час падіння. Замість того, щоб викликати групу саперів на місце події, місцеві військовослужбовці вирішили самостійно провести огляд «знахідки». Коли вони наблизилися до дрона, той здетонував.

Нагадаємо, джерело «Бабеля» в ГУР повідомило, що 24 вересня на аеродромі «Халіно» в Курській області безпілотник атакував приміщення, де було керівництво 14 гвардійського винищувального авіаполку ім. Жданова.

Поранені або загинули:

командир 14 авіаполку;

один із його заступників;

група офіцерів-авіаторів;

представник військової контррозвідки ФСБ;

працівники аеродрому.

Наразі розвідка уточнює дані щодо їхнього стану.

Це не перша атака на Халіно. У ніч на 27 серпня, 16 картонних БПЛА типу Sypaq PDSS (за іншою інформацією, невідома українська розробка), начинені вражаючими елементами з карбіду вольфраму, атакували аеродром. Тоді під удар потрапило чотири Су-30, один МІГ-29 та радар ППО.