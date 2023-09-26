НМТ 2024 – в Минобразования предлагают сдавать четыре предмета за четыре часа

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Керівництва Міністерства освіти та науки представило модель вступної кампанії на бакалаврські програми у 2024 році.

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Цей рік буде вже третім поспіль, коли Україна через повномасштабне вторгнення росії не зможе провести повноцінне зовнішнє незалежне оцінювання для вступу на бакалаврські програми.

Імовірна модель проведення комп’ютерного онлайн-тесту передбачає, що чотири предметних тести учасник виконуватиме в один день: два предметних тести кожен по одній годині до перерви та два предметних тести кожен по годині — після перерви.

Це насправді може бути важко. Але кращого варіанта в нинішніх складних безпекових умовах немає. Адже тільки цей передбачає одноразовий прихід вступника до пункту тестування. А це, зокрема, дуже важить для тих, хто змушений буде їхати до якогось іншого населеного пункту для участі в НМТ. Безпека та рівні умови — наш пріоритет, — повідомив Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки України.

Як і минулого року, передбачено проведення двох сесій НМТ: основної та додаткової. У додатковій сесії тестування зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії.

Тестування відбуватиметься в спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти — тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ), створених у населених пунктах як в Україні, так і за її межами.

Як розповів в «Укрінформі» Сергій Бабак, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, зараз відповідний законопроект про НМТ у 2024 році перебуває на етапі реєстрації у Верховній Раді.

Вступні випробування на бакалаврські програми до закладів вищої освіти України буде проведено у форматі національного мультипредметного тесту (НМТ) на комп’ютерній основі. В Міносвіти та освітньому комітеті Ради вважають, що в умовах війни НМТ — найкращий варіант проведення вступних іспитів задля забезпечення рівних умов для всіх вступників, незалежно від місця їхнього перебування.

У межах НМТ кожен учасник буде виконувати завдання із чотирьох навчальних предметів, три з яких є обов’язковими (українська мова, математика та історія України), а один — на вибір із переліку (українська література, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, хімія, фізика, географія). Предмет за вибором вступник зазначатиме під час реєстрації для участі в НМТ.

Новацією 2024 року є розширення переліку обов’язкових предметів НМТ історією України. Це, безперечно, важливий державницький крок, адже глибоке розуміння історії свого народу, засноване на здатності критично аналізувати історичні події, установлювати причинно-наслідкові зв’язки й визначати тенденції й закономірності, є запорукою стійкості до історичних маніпуляцій і фейків, основою для формування національної свідомості та самоідентифікації.