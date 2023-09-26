В Белом доме объяснили, что означает письмо с перечнем реформ

https://racurs.ua/n187680-v-belom-dome-obyasnili-chto-oznachaet-pismo-s-perechnem-reform.html

Ракурс

Адміністрація США пояснила, що означає лист із переліком реформ для України, який оприлюднили медіа у понеділок, 25 вересня.

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Нагадаємо, Сполучені Штати запропонували Україні перелік пріоритетних реформ для обговорення на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України.

У Білому дому на запит «Голосу Америки» сказали, що список реформ є робочою версією, вона має рекомендаційний характер, а надання допомоги не залежить напряму від його виконання.

Раніше Посольство США в Україні заявило, що «метою цих зусиль є визначення пріоритетів і консолідація кроків з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами.

Результати обговорення щодо реформ не є умовою для оборонної допомоги, роз’яснили в Білому домі на запит «Голосу Америки».

Напередодні засідання координаційної платформи донорів, що відбувається 26 вересня в Брюсселі, український уряд обговорює реформи з ЄС, а також зі США.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков так повідомив у Twitter про свою розмову з генеральним директором Єврокомісії з питань сусідства та розширення Гертом Яном Купманом напередодні засідання донорів:

Обговорили план щодо України — ключовий середньостроковий документ і продовжуємо втілювати ключові реформи: державне-приватне партнерство, будівництво, регіональний розвиток, верховенство права тощо.

А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн зустріч зі спецпредставницею з відновлення України Пенні Пріцкер.

Енергетика, розмінування, відновлення житла, критичної інфраструктури й економіки — наші найперші напрями. Рухаємось у реформах на шляху до ЄС і НАТО, — твітує Шмигаль.

В Посольстві США також нагадали, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден підкреслив важливість створення сприятливого бізнес-середовища та подолання корупції.