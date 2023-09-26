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Ракурс
125 погибших - взорвалось бензохранилище в Нагорном Карабахе

125 погибших — взорвалось бензохранилище в Нагорном Карабахе

26 сен 2023, 22:34
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Під час вибуху на бензосховищі біля траси Степанакерт — Аскеран у Нагірному Карабаху загинули 125 людей.


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Про це повідомила голова МОЗ Вірменії Анаїт Аванесян.

Останки загиблих доправили до судово-медичних центрів Вірменії.

Крім того, наразі у Національному опіковому центрі перебувають 67 пацієнтів, які постраждали від вибуху.

Стан більшості пацієнтів оцінюється як вкрай важкий і важкий, дуже мало легких випадків, — сказала міністр.

Вибух на автозаправці стався увечері 25 вересня поблизу траси Степанакерт-Аскеран. За словами очевидців, на станції, де стався вибух, видавали бензин людям, які виїжджають до Вірменії. Причини вибуху не уточнюються.

Медичних можливостей Нагірного Карабаху недостатньо. Медична авіація повинна негайно прибути в республіку для порятунку життя людей, — написав уповноважений з прав людини в невизнаній Нагірно-Карабаській Республіці Гегам Степанян.

Источник: Ракурс


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