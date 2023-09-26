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125 погибших - взорвалось бензохранилище в Нагорном Карабахе
125 погибших — взорвалось бензохранилище в Нагорном Карабахеhttps://racurs.ua/n187681-125-pogibshih-vzorvalos-benzohranilische-v-nagornom-karabahe.htmlРакурс
Під час вибуху на бензосховищі біля траси Степанакерт — Аскеран у Нагірному Карабаху загинули 125 людей.
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Про це повідомила голова МОЗ Вірменії Анаїт Аванесян.
Останки загиблих доправили до судово-медичних центрів Вірменії.
Крім того, наразі у Національному опіковому центрі перебувають 67 пацієнтів, які постраждали від вибуху.
Стан більшості пацієнтів оцінюється як вкрай важкий і важкий, дуже мало легких випадків, — сказала міністр.
Вибух на автозаправці стався увечері 25 вересня поблизу траси Степанакерт-Аскеран. За словами очевидців, на станції, де стався вибух, видавали бензин людям, які виїжджають до Вірменії. Причини вибуху не уточнюються.
Медичних можливостей Нагірного Карабаху недостатньо. Медична авіація повинна негайно прибути в республіку для порятунку життя людей, — написав уповноважений з прав людини в невизнаній Нагірно-Карабаській Республіці Гегам Степанян.
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