Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов, фото: Херсонская ОВА
Рашисты обстреляли село на Херсонщине, повреждены дома (ФОТО)https://racurs.ua/n187701-rashisty-obstrelyali-selo-na-hersonschine-povrejdeny-doma-foto.htmlРакурс
Російські загарбники обстріляли село Широка Балка Станіславської громади Херсонської області.
.
В результаті були пошкоджені будинки місцевих жителів. Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Власникам побитих будинків видали будівельні набори для проведення першочергових ремонтних робіт, — вказано в повідомленні. — Постраждалих серед цивільних немає.
Також через влучання ворожих снарядів сталося загоряння сухої трави — пожежу ліквідували вогнеборці, котрі оперативно прибули на місце події.
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...