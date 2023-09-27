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Ракурс
Наслідки російського обстрілу, фото: Херсонська ОВА

Рашисти обстріляли село на Херсонщині, пошкоджені будинки (ФОТО)

27 вер 2023, 17:51
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Російські загарбники обстріляли село Широка Балка Станіславської громади Херсонської області.


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В результаті були пошкоджені будинки місцевих жителів. Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Власникам побитих будинків видали будівельні набори для проведення першочергових ремонтних робіт, — вказано в повідомленні. — Постраждалих серед цивільних немає.

Також через влучання ворожих снарядів сталося загоряння сухої трави — пожежу ліквідували вогнеборці, котрі оперативно прибули на місце події.

Наслідки російського обстрілу, фото: Херсонська ОВА

Джерело: Ракурс


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