Наслідки російського обстрілу, фото: Херсонська ОВА

https://racurs.ua/ua/n187701-rashysty-obstrilyaly-selo-na-hersonschyni-poshkodjeni-budynky-foto.html

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Російські загарбники обстріляли село Широка Балка Станіславської громади Херсонської області.

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В результаті були пошкоджені будинки місцевих жителів. Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Власникам побитих будинків видали будівельні набори для проведення першочергових ремонтних робіт, — вказано в повідомленні. — Постраждалих серед цивільних немає.

Також через влучання ворожих снарядів сталося загоряння сухої трави — пожежу ліквідували вогнеборці, котрі оперативно прибули на місце події.