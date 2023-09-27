Екс-адвокат Медведчука й Шарія влаштувався на роботу в окупаційну адміністрацію Херсонщини. Фото:

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Ракурс

Колишній адвокат Віктора Медведчука та Анатолія Шарія пішов працювати на окупаційний «уряд рф» в Херсонській області.

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СБУ зібрала доказову базу на колаборанта Валентина Рибіна, який зараз очолює так званий організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики росіян в Херсонській області. Ця особа колись була особистим адвокатом Медведчука та Шарія, які підозрюються у державній зраді. Про це 27 липня повідомили в прес-центрі СБ України.

Правоохоронці встановили, що на початку повномасштабного вторгнення росії він виїхав за межі України і вже із-за кордону написав пост у Facebook, де закликав українців припинити спротив окупантам. А згодом він приїхав на окуповану Херсонщину, де влаштувався на роботу до загарбників.

Зараз зловмисник масово поширює кремлівську пропаганду. Також він увійшов до складу пропутінської партії «єдина росія», від якої намагався «балотуватися» до так званих «законодавчих зборів Херсонської області» восени цього року.

Фігуранту вже повідомили Рибіну про підозру за ч. 5 ст. 111−1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, у вересні Служба безпеки України повідомила про підозру українському блогеру Юрію Подоляці у державній зраді в умовах воєнного стану. Слідчі вважають, що він наводив російські ракети на Миколаїв.