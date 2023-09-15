СБУ оголосила підозру українському блогеру-мільйоннику, який наводив російські ракети на Миколаїв

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Служба безпеки України повідомила про підозру українському блогеру Юрію Подоляці у державній зраді в умовах воєнного стану, розповіли у прес-службі відомства.

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Наразі встановлено факти причетності Подоляки до коригування ракетних ударів агресора по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення росії. Фігурант отримував розвіддані від свого інформатора — екс-керівника Миколаївської окружної прокуратури, який відбуває довічне ув’язнення за держзраду, — заявили 15 вересня в СБУ.

За даними слідства, комунікація між блогером та його інформатором проходила через телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ додатково повідомили блогера про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Юрій Подоляка — уродженець Сумської області України. У 2014 році він виїхав до росії і почав транслювати кремлівські наративи. Подоляка відомий як автор Телеграм-каналу про війну в Україні, на який підписано майже 2,7 млн людей.

Також блогер регулярно виступає як «експерт» у російських та білоруських пропагандистів. В ефірах він закликав до захоплення України та знищення її інфраструктури.

У квітні 2023 року СБУ вже повідомляла Подоляці про підозру у скоєнні злочинів одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України.