Болгария передаст Украине неисправные ракеты С-300

Ракета С-300, фото: lb.ua

https://racurs.ua/n187705-bolgariya-peredast-ukraine-neispravnye-rakety-s-300.html

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Національні збори (парламент) Болгарії підтримали рішення про передачу Україні військової допомоги, котра включає несправні зенітні ракети С-300 та боєприпаси для автоматичної стрілецької зброї.

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Про це повідомляють видання «БНТ Новини» та The Sofia Globe.

Дебати перед ухваленням рішення тривали понад три години — розпочались на відкритому засіданні, а потім перейшли в закритий режим, під час якого виступали представники болгарського військового керівництва.

Зазначається, що влада Болгарії у період 2020−22 років робила спробу відремонтувати несправні ракети «земля-повітря», проте виробник письмово підтвердив, що він навіть не має виробничих ліній для їх ремонту. Водночас Україна «дуже чітко» повідомила про зацікавленість у цих ракетах.

Про яку саме кількість ракет йдеться, не уточнювалося, проте голова парламентського комітету з питань оборони Христо Гаджев запевнив, що ця кількість «є мінімальною» і «не загрожуватиме боєготовності болгарської армії».

Ще одним аргументом на користь передачі цих несправних ракет Україні було те, що буде усунуто «ризик для болгарського військового персоналу від зберігання таких непридатних боєприпасів».

Рішення підтримав 141 депутат, 40 проголосували проти, ще троє - утрималися.

Серед тих, хто не підтримав передачу озброєння Україні — проросійська партія «Відродження», а депутати Болгарської соціалістичної партія під час закритої частини засідання покинули залу, стверджуючи, що передача ракет Україні — це «національна зрада».

Джерело: «БНТ Новини» та The Sofia Globe