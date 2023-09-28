Северная Корея приняла поправку к Конституции, закрепляющую ядерный статус страны

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Північна Корея прийняла поправку до Конституції, яка закріплює ядерний статус країни.

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Згідно з поправкою, Північна Корея розробляє ядерну зброю для «забезпечення права на існування та стримування війни».

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що політика КНДР з розбудови ядерної зброї стала постійним основним законом держави, який нікому не дозволено порушувати, повідомляє Reuters.

Міністерство об'єднання Південної Кореї заявило, що переглянута конституція КНДР свідчить про «сильну волю» Пхеньяна не відмовлятися від своєї ядерної програми.

Ми ще раз підкреслюємо, що Північна Корея зіткнеться з кінцем свого режиму, якщо вона застосує ядерну зброю, — попередили в заяві.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив:

Ядерні та ракетні розробки Північної Кореї становлять загрозу миру та безпеці нашої країни та міжнародної спільноти, і з ними ніколи не можна миритися.

Поправка була прийнята через рік після того, як Північна Корея офіційно закріпила в законі право використовувати превентивні ядерні удари, щоб захистити себе. Цей крок, за словами Кіма, зробить її ядерний статус «незворотним».

Кім Чен Ин закликав офіційних осіб продовжувати сприяти солідарності з націями, які виступають проти Сполучених Штатів, засуджуючи тристоронню співпрацю між США, Південною Кореєю та Японією як «азійську версію НАТО».

Минулого тижня Кім повернувся додому з поїздки до росії, під час якої він з тамтешнім диктатором путіним домовилися про посилення військової та економічної співпраці.

Офіційні особи США та Південної Кореї висловили стурбованість тим, що Пхеньян може шукати технологічної допомоги для своєї ядерної та ракетної програм, у той час, як Москва намагається придбати боєприпаси з Півночі, щоб поповнити свої запаси, що скорочуються для війни в Україні.

Аналітики кажуть, що внесення ядерної політики до конституції є символічним кроком, який заявляє про намір Північної Кореї мати постійні ядерні сили, про які вона не буде вести переговори.