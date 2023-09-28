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Ракурс
Тестируем переход к президентской республике – Корниенко объяснил свое заявление

Тестируем переход к президентской республике — Корниенко объяснил свое заявление

28 сен 2023, 11:51
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Депутат і перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко («Слуга народу») під час форуму «Диригенти змін» заявив, що нині розглядається можливість переходу від парламентсько-президентської держави до президентської.


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В Україні зараз тестують модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, заявив нардеп від «Слуги народу». Про таку заяву Корнієнка написала у себе у Фейсбук колишня нардепка від СН — Вікторія Пташник.

Правда, коли у Фейсбуці почалася з цього приводу дискусія, депутат почав виправдовуватися, що його не так зрозуміли:

Йшлося про те, що зараз під час воєнного стану це відбувається, адже президент — це Верховний головнокомандувач і під час війни його роль посилюється.

Утім, Корнієнко, відповідаючи на коментарі користувачів під своїм дописом на сторінці у Facebook, підтвердив, що такі ідеї обговорюються.

Як зауважила Пташник, під час тестування цієї пропозиції на слухачах форуму більшість присутніх проголосувала за підсилення ролі парламенту і лише приблизно п’ять — шість осіб підтримали підсилення ролі президента.

Источник: Ракурс


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