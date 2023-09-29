Возвращение россиян в футбол – бойкот решения УЕФА поддержали уже девять стран

https://racurs.ua/n187754-vozvraschenie-rossiyan-v-futbol-boykot-resheniya-uefa-podderjali-uje-devyat-stran.html

Ракурс

Фінляндія, Норвегія і Данія оголосили, що приєднуються до бойкоту рішення УЄФА про повернення російських спортсменів віком до 17 років до футбольних змагань.

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Про це пишуть футбольні асоціації країн.

Бойкот раніше вже підтримали Польща, Латвія, Литва, Швеція, Англія та Україна.

Федерація футболу Латвії заявила, що латвійські збірні всіх рівнів не будуть грати проти команд росіян, адже це суперечить їхній позиції щодо війни росії проти України.

Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша сказав, що його здивувала заява УЄФА про повернення на міжнародну арену російських команд U-17.

Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, наші збірні не будуть з ними змагатися. Це єдине правильне рішення, — написав Кулеша.