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Возвращение россиян в футбол – бойкот решения УЕФА поддержали уже девять стран
Возвращение россиян в футбол — бойкот решения УЕФА поддержали уже девять странhttps://racurs.ua/n187754-vozvraschenie-rossiyan-v-futbol-boykot-resheniya-uefa-podderjali-uje-devyat-stran.htmlРакурс
Фінляндія, Норвегія і Данія оголосили, що приєднуються до бойкоту рішення УЄФА про повернення російських спортсменів віком до 17 років до футбольних змагань.
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Про це пишуть футбольні асоціації країн.
Бойкот раніше вже підтримали Польща, Латвія, Литва, Швеція, Англія та Україна.
Федерація футболу Латвії заявила, що латвійські збірні всіх рівнів не будуть грати проти команд росіян, адже це суперечить їхній позиції щодо війни росії проти України.
Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша сказав, що його здивувала заява УЄФА про повернення на міжнародну арену російських команд U-17.
Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, наші збірні не будуть з ними змагатися. Це єдине правильне рішення, — написав Кулеша.
Українська асоціація футболу підтверджує, що не братиме участі в жодних змаганнях за участі російських команд, та звертається до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд із рф за умови їхнього допуску.
Переконані, що ухвалення подібних рішень щодо поступового повернення команд із рф до участі у змаганнях у розпал воєнних дій, які веде російська федерація проти України, є безпідставним та таким, що толерує російську агресивну політику".
27 вересня стало відомо, що УЄФА допустить до міжнародних змагань російські команди, гравці яких не досягнули 17 років. Матчі російських команд будуть проводитися без прапора країни та гімну, а також на нейтральній території.
Водночас УЄФА наголосив, що продовжує засуджувати агресію росії проти України.
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