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Ракурс
Российская нефть продолжает дорожать, несмотря на ограничение цены от G7

Российская нефть продолжает дорожать, несмотря на ограничение цены от G7

29 сен 2023, 09:44
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Російська нафта продовжує дорожчати, попри обмеження ціни від «Групи семи» G7.


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Про це пише Bloomberg.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну вартість російської нафти впала до 30 дол. за барель і навіть дешевше, а країни «Великої сімки» встановити цінове обмеження на рівні 60 дол. Однак за останні місяці вартість російської нафти тільки зростала — зараз вона продається за близько 85,35 дол. за барель.

За даними журналістів, ціна продовжує зростати через те, що росія разом із Саудівською Аравією скорочує морські перевезення, а європейські страховики та судновласники не відмовилися від співпраці з рф.

Європейські постачальники послуг, щоб не потрапити під санкції, повинні отримати документ, у якому вказано, що вантаж було куплено дешевше 60 дол. за барель, однак рідко хтось має справжнє уявлення про вартість відправлення, тому багато компаній продовжують торгувати з рф.

Источник: Ракурс


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