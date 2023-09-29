Російська нафта продовжує дорожчати, попри обмеження ціни від G7

https://racurs.ua/ua/n187758-rosiyska-nafta-prodovjuie-dorojchaty-popry-obmejennya-ciny-vid-g7.html

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Російська нафта продовжує дорожчати, попри обмеження ціни від «Групи семи» G7.

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Про це пише Bloomberg.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну вартість російської нафти впала до 30 дол. за барель і навіть дешевше, а країни «Великої сімки» встановити цінове обмеження на рівні 60 дол. Однак за останні місяці вартість російської нафти тільки зростала — зараз вона продається за близько 85,35 дол. за барель.

За даними журналістів, ціна продовжує зростати через те, що росія разом із Саудівською Аравією скорочує морські перевезення, а європейські страховики та судновласники не відмовилися від співпраці з рф.

Європейські постачальники послуг, щоб не потрапити під санкції, повинні отримати документ, у якому вказано, що вантаж було куплено дешевше 60 дол. за барель, однак рідко хтось має справжнє уявлення про вартість відправлення, тому багато компаній продовжують торгувати з рф.