Дети – жертвы войны, они ни в чем не повинны - немцы объяснили, почему поддержали возвращение российских молодежных команд в футбол

https://racurs.ua/n187768-deti-jertvy-voyny-oni-ni-v-chem-ne-povinny-nemcy-obyasnili-pochemu-podderjali-vozvraschenie.html

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Виконавчий комітет УЄФА пом’якшив санкції щодо російських футбольних команд: так, цього сезону молодіжні збірні росії до 17 років зможуть брати участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.

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Це точно не пом’якшення нашої позиції стосовно росії: дорослі команди, як і раніше, виключені. Йдеться про дітей, які нічого не можуть зробити проти жахливої війни — вони не мали можливості вплинути на політику країни. Тим більше, що вони не виступатимуть під російським прапором, — сказав у розмові з BILD генеральний директор дортмундської «Борусії», член виконкому УЄФА Ханс-Йоахім Ватцке.

Схожу позицію дотримується і відомий німецький футболіст, ще один член виконкому УЄФА Карл-Хайнц Румменігге.

Діти — жертви війни, вони ні в чому не винні і потребують допомоги. Вони не несуть жодної відповідальності за цю війну і не повинні піддаватися додатковому покаранню. Саме тому я проголосував «за», щоб дозволити їм знову грати, — заявив він у розмові з BILD.

Рішення УЄФА про допуск російських молодіжних збірних до міжнародних змагань спричинило бурхливу реакцію в Європі. Польща, Англія, Латвія, Литва, Україна, Фінляндія, Данія, Швеція та Норвегія заявили про готовність бойкотувати усі футбольні матчі за участю російських збірних. У Києві пропозицію УЄФА навіть назвали «безпідставною та толерантною до російської агресивної політики».

За інформацією BILD, німецька футбольна асоціація має озвучити свою позицію сьогодні.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно допустив можливість участі збірної росії у наступному чемпіонаті світу з футболу, відбір до якого розпочнеться наступного року.

За даними Офісу генпрокурора, росіяни убили під час повномасштабного вторгнення понад 500 українських дітей.