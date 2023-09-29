Российских спортсменов допустят к Паралимпиаде. Фото:

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Російських спортсменів допустять до участі в Паралімпійських іграх 2024 року, які проходитимуть у Парижі.

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Міжнародний паралімпійський комітет дозволив громадянам країни-агресора брати участь у цих змаганнях. На Генеральній асамблеї МПК в Бахрейні більшість учасників проголосували проти повного призупинення членства Національного паралімпійського комітету росії за «порушення конституційних членських зобов’язань». Про це прес-служба комітету 29 вересня повідомила в Twitter.

Пізніше цей комітет ухвалив рішення, яке дозволяє росіянам брати участь в Паралімпіаді в індивідуальному та нейтральному статусі.

Як відомо, через два тижні в Мумбаї має відбутися засідання Міжнародного олімпійського комітету, де також обговорюватиметься участь рф та білорусі в Олімпіаді в Парижі 2024 року.

Нагадаємо, 27 вересня УЄФА вирішила допустити до міжнародних змагань російські команди, гравці яких не досягнули 17 років. Матчі російських команд будуть проводитися без прапора країни та гімну, а також на нейтральній території.

Україна, Польща, Латвія, Литва, Швеція, Англія, Фінляндія, Норвегія та Данія вирішили бойкотувати рішення УЄФА про повернення російських спортсменів віком до футбольних змагань.