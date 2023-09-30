В Украине планируют создать специальный оборонный фонд, который будут наполнять деньгами из дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных российских активов

https://racurs.ua/n187792-oboronnyy-specfond-poyavitsya-v-ukraine-on-budet-finansirovatsya-iz-aktivov-rf.html

Ракурс

Спеціальний оборонний фонд планують створити в Україні.

.

Фонд повинен забезпечити додаткові ресурси, зокрема для розвитку воєнних виробництв та підтримки відповідної співпраці для створення нових воєнних обʼєктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про військовослужбовців. Про це президент Володимир Зеленський 30 вересня заявив під час Форуму оборонних індустрій.

В Україні буде заснований спеціальний оборонний фонд, — зазначив він.

За словами глави держави, ресурси фонду будуть спрямовані до державних видатків на сферу оборони, оборонне виробництво та приватні інвестиції. Сам же ж фонд будуть фінансувати з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих активів російської федерації.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив про створення в Україні Альянсу оборонних індустрій. До нього можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, при цьому перші 13 компаній вже стали учасниками.