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Ракурс
Российская пропаганда запустила видео, на котором якобы обнаружили в Крыму российский паспорт Зеленской

Росспропаганда запустила видео, на котором якобы обнаружили в Крыму российский паспорт Зеленской

30 сен 2023, 16:30
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Рашисти в конфіскованій квартирі Володимира Зеленського у Ялті знайшли російський паспорт Олени Зеленської.


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На цій основі рашисти зняли черговий шедевр «Мосфільму», в якому нібито відбувається обшук в будинку Зеленського в Ялті. Під час обшуку росіяни «випадково» виявили російський паспорт дружини Зеленського.

Це відео вони люто розганяють по Z-каналах.

Документ лежав у гаманці Louis Vuitton в апартаментах, що виставлені на продаж.

Щоправда, фото Олени Зеленської в ньому за березень 2023 року, а сам паспорт нібито був «виданий» у 2014 році.

Источник: Ракурс


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