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Российская пропаганда запустила видео, на котором якобы обнаружили в Крыму российский паспорт Зеленской
Росспропаганда запустила видео, на котором якобы обнаружили в Крыму российский паспорт Зеленскойhttps://racurs.ua/n187804-rosspropaganda-zapustila-video-na-kotorom-yakoby-obnarujili-v-krymu-rossiyskiy-pasport-zelenskoy.htmlРакурс
Рашисти в конфіскованій квартирі Володимира Зеленського у Ялті знайшли російський паспорт Олени Зеленської.
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На цій основі рашисти зняли черговий шедевр «Мосфільму», в якому нібито відбувається обшук в будинку Зеленського в Ялті. Під час обшуку росіяни «випадково» виявили російський паспорт дружини Зеленського.
Це відео вони люто розганяють по Z-каналах.
Документ лежав у гаманці Louis Vuitton в апартаментах, що виставлені на продаж.
Щоправда, фото Олени Зеленської в ньому за березень 2023 року, а сам паспорт нібито був «виданий» у 2014 році.
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