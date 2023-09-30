Російська пропаганда запустила відео, на якому нібито знайшли в Криму російський паспорт Зеленської

https://racurs.ua/ua/n187804-rospropaganda-zapustyla-video-na-yakomu-nibyto-znayshly-v-krymu-rosiyskyy-pasport-zelenskoyi.html

Ракурс

Рашисти в конфіскованій квартирі Володимира Зеленського у Ялті знайшли російський паспорт Олени Зеленської.

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На цій основі рашисти зняли черговий шедевр «Мосфільму», в якому нібито відбувається обшук в будинку Зеленського в Ялті. Під час обшуку росіяни «випадково» виявили російський паспорт дружини Зеленського.

Це відео вони люто розганяють по Z-каналах.

Документ лежав у гаманці Louis Vuitton в апартаментах, що виставлені на продаж.

Щоправда, фото Олени Зеленської в ньому за березень 2023 року, а сам паспорт нібито був «виданий» у 2014 році.