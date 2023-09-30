Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Російська пропаганда запустила відео, на якому нібито знайшли в Криму російський паспорт Зеленської

Роспропаганда запустила відео, на якому нібито знайшли в Криму російський паспорт Зеленської

30 вер 2023, 16:30
999

Рашисти в конфіскованій квартирі Володимира Зеленського у Ялті знайшли російський паспорт Олени Зеленської.


.

На цій основі рашисти зняли черговий шедевр «Мосфільму», в якому нібито відбувається обшук в будинку Зеленського в Ялті. Під час обшуку росіяни «випадково» виявили російський паспорт дружини Зеленського.

Це відео вони люто розганяють по Z-каналах.

Документ лежав у гаманці Louis Vuitton в апартаментах, що виставлені на продаж.

Щоправда, фото Олени Зеленської в ньому за березень 2023 року, а сам паспорт нібито був «виданий» у 2014 році.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів